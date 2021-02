Jean-Luc Nancy

Mascarons de Macron

Galilée

ISBN : 9782718610009

112 p.

13,00 €

PRÉSENTATION

Alors qu’il est coutume de démasquer les hommes et les femmes politiques, Emmanuel Macron déjoue cette entreprise. Il n’est pas un masque et il n’en porte pas non plus. Plutôt cisèle-t-il aux frontons de nos institutions une série de mascarons qui présentent toutes les figures d’un registre symbolique, mythologique ou idéologique.

Nous allons parcourir les avenues, les couloirs et les escaliers régulièrement surmontés de ces ornements expressifs. Comme les dieux, les vertus, les monstres ou les passions du temps jadis, ils portent des noms. Au demeurant ils ne sont rien d’autre que des figures divines, vertueuses, monstrueuses ou passionnées – liste qu’on pourra prolonger à loisir. »

Cette liste de mascarons, qui forment autant d’entrées du livre, comprend, entre autres : « Le Jeune », « Self-Fils », « Gilets jaunes », « Macronvirus »…