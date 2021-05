Jean-Luc Nancy (dir.)

Amitiés de Bernard Stiegler



éditions Galilée

ISBN : 9782718610160

18,00 €

168 p.

PRÉSENTATION

Textes de Emily Apter, Didier Cahen, Michel Deguy, Divya Dwivedi, Erich Hörl, Yuk Hu, Achille Mbembe, Shaj Mohan, Jean-Luc Nancy, Peter Szendy, Esther Tellermann, Colette Tron.

Bernard Stiegler écrit : « Ce que j'aime, je l'aime sans limites, sans condition : je ne peux l'aimer que de manière (fantasmatiquement) illimitée. Ce que j'aime et ceux que j'aime, vous, c'est-à-dire nous en tant que nous sommes susceptibles de former un nous, tout cela je l'aime et je les aime et je vous aime infiniment [...] faute de quoi il n'y a pas de nous possible. »

Ici sont rassemblés douze témoignages d'amitié, sans aucune exhaustivité ni exclusivité, sans brevets de compétence ni d'expertise. Non pas des travaux sur l’œuvre mais des réponses à celui qui intitulait une conférence : Veux-tu être mon ami ? parce que cette question signifiait pour lui le début de ce qu'il nommait « l'avenir du nous. »

Voici douze réponses en forme d'à venir.