Édition de Pierre Jourde.

Chronologie de Francesca Guglielmi et André Guyaux.

Illustrations d'Auguste Lepère

Jean des Esseintes est un aristocrate que la société dégoûte. Il vomit ses valeurs, ses goûts, sa morale, son matérialisme. Décidant de se couper du monde, il s’enferme dans une maison qu’il aménage à sa fantaisie, et transforme en musée imaginaire et en chambre d’illusions. Il va à l’encontre, « à rebours » de tout. Et Huysmans, qui se livre à une critique féroce des valeurs consacrées en art et en littérature, pousse très loin la provocation dans l’éloge du crime et de la perversion. Anti-roman, À Rebours tient de l’essai, de l’encyclopédie, et du poème en prose. Rythmé par l’évolution de la névrose du héros, c’est aussi un grand récit de l’angoisse, une quête de sens désespérée.

Ce volume reprend le texte de la dernière édition revue et corrigée par Huysmans (1903) et illustrée par Auguste Lepère dont nous reproduisons ici un choix de gravures.

