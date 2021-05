Trois contes

Jean-Jacques Rousseau

Édition, note et préface de Nathalie Ferrand

Rivages Poche, Petite Bibliothèque, février 2021

EAN: 9782743652074 — 112 p

On connaît Rousseau comme l’auteur d’un seul roman, La Nouvelle Héloïse, son chef-d’œuvre de presque mille pages ; on sait moins qu’il pratiqua à plusieurs reprises la forme brève du conte et de la nouvelle, explorant une variété de situations et de modalités d’écriture.

On présente ici trois de ces brefs récits, qui livrent un échantillon du savoir-faire littéraire d’un philosophe fasciné par le « pays des chimères », ce monde qui filtrait son rapport au réel : La Reine fantasque, dans lequel Rousseau se livre à un persiflage critique de l'absolutisme ; les Lettres à Sara, qui rassemblent cinq lettres adressés à un homme mûr à une trop jeune femme ; et Amours de Milord Edouard, court extrait conservé par Rousseau d'une narration plus ample jeté au feu et qui donna le premier rôle au personnage anglais de La Nouvelle Héloïse.

