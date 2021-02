Histoire des émotions, vol. 3. De la fin du XIXe siècle à nos jours

Jean-Jacques Courtine (dir.)

Seuil, "Points", 2021

816 pages

1880… Le siècle qui s’achève a inventé l’homme sensible, entre clameurs guerrières et élans révolutionnaires. S’ouvre alors une ère nouvelle : partout s’étend l’empire de l’émotion, sur les individus comme sur les masses. D’obscurs mouvements de l’âme échappent au sujet, d’étranges contagions parcourent les foules, de nouveaux savoirs tentent de les déchiffrer. Ce troisième volume explore les régimes émotionnels qui, depuis lors, sont devenus les nôtres : traumas et violences psychologiques extrêmes d’un siècle de fer et de sang ; anxiétés flottantes, dépressions chroniques, humiliations diffuses ; mais encore compassions inédites, mutation des codes de l’amour, invention de nouveaux désirs.

Avec les collaborations de Bruno Nassim Aboudrar, Stéphane Audoin-Rouzeau, Antoine de Baecque, Ludivine Bantigny, Éric Baratay, Yaara Benger, Christophe Bident, Christian Bromberger, Esteban Buch, Anne Carol, Jacqueline Carroy, Pierre-Henri Castel, Jean-Jacques Courtine, Stéphanie Dupouy, Ute Frevert, Sarah Gensburger, Claudine Haroche, Eva Illouz, Claire Langhamer, Nicolas Mariot, Charles-François Mathis, Olivier Mongin, Dominique Ottavi, Michel Peraldi, Jan Plamper, Richard Rechtman, Bertrand Taithe, Christophe Triau, Sylvain Venayre.

