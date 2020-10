Renaissances

Au singulier ou au pluriel?

Jack Goody

A. Colin, sept. 2020

EAN : 9782200629199 — 424 p.

Un sociologue/anthropologue de renommée mondiale s’attaque dans ce livre à l’une des questions clés de l’historiographie occidentale : la Renaissance mérite-t-elle de conserver son statut unique de fondement de la modernité européenne économique, artistique et scientifique ?

Jack Goody observe le modèle européen à la loupe pour le comparer aux renaissances qui ont eu cours dans d’autres espaces culturels, notamment dans le monde islamique et en Chine. Tous ces pays ont en fait connu des moments analogues de remise en cause des dogmes et des arts suivis d’une ouverture culturelle et économique. En mettant l’accent sur la dette de l’Europe envers ses influences extérieures, Renaissances s’inscrit donc dans la droite ligne des études d’histoire critiques de l’eurocentrisme que Goody a développées dans ses derniers livres pour finalement arriver à mettre en doute que le capitalisme, le libéralisme ou l’individualisme puissent être encore considérés comme des inventions européennes.

Puissant, mené de main de maître, cet ouvrage d’envergure constitue un modèle inégalé d’histoire globale. Il s’adresse à tous les passionnés de l’histoire de la civilisation occidentale, aux anthropologues, aux sociologues, ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent à la construction de la modernité.

Sommaire

Introduction.

L'idée de Renaissance.

Montpellier et la médecine en Europe.

Le religieux et le séculier.

Le retour à l'Islam.

Émancipation et efflorescence dans le Judaisme.

La continuité culturelle en Inde.

La Renaissance en Chine.

Annexes :

Chronologies Islam, Inde, Chine - Quatre hommes de culture - Le récit du Bagré. Bibliographie. Index.

