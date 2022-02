Réédition critique de Lucienne de Judith Gautier



Sauvegarde du matrimoine littéraire



Notre réédition critique du roman Lucienne (1877) de l'autrice méconnue Judith Gautier est ancrée dans une démarche de redécouverte d'autrices renommées autrefois, oubliées aujourd'hui, comme nous l'avons fait pour Renée Dunan en 2020 et Sabine Sicaud en 2021.



Lucienne, 1re réédition



Oublié, ce roman est pourtant une fine histoire d’amour et une quête identitaire menées par une jeune femme pleine de caractère, au bord de la Manche, entrecoupées d’un voyage initiatique en Bourgogne et de quelques séjours à Paris et Rouen. En plein Orientalisme, Judith Gautier situe son roman au nord de la France, et Lucienne passe alors inaperçu.

Et pourtant ! La fluidité du style de l'autrice invite à une lecture avide : l’action s’enchaîne parfaitement. Sans compter la richesse des sujets traités (romance, terroir, orientalisme, réalisme, sociologie, etc.). Personnage romantique exceptionnel, Lucienne est si touchante et son destin si rocambolesque que l'on peine à fermer le livre. C'est aussi un portrait social et culturel de la France des années 1870, urbain comme rural.



Judith Gautier



Sinologue, traductrice, poétesse, romancière, dramaturge, chanteuse, sculptrice… Et pourtant l’on ne présente Judith Gautier que comme « la fille de » ou « la femme de ». Femme de lettres accomplie, Judith Gautier est l’autrice d’une cinquantaine d’oeuvres, et première femme à faire partie de l’Académie Goncourt, nommée en 1910 par 7 voix contre 2 données à Paul Claudel. Son célèbre salon parisien faisait d'elle une personalité intellectuelle et culturelle incoutournable.



Marie-Astrid Charlier, préfacière



Est maîtresse de conférences en littérature française du XIXe siècle à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et membre du centre de recherche RiRRa21 (Représenter, Inventer la Réalité, du Romantisme au xxie siècle). Elle a notamment écrit l’article « Judith Gautier, un “Ouragan“ en mode mineur (Le Collier des Jours, Le Second rang du collier, Le Troisième rang du collier) » dans Judith Gautier co-dirigé par Yvan Daniel et Martine Lavaud aux Presses universitaires de Rennes (p.39-52, 2020).



Sommaire



Préface de Marie-Astrid Charlier

Notes de l'éditeur (les éditions des Véliplanchistes)

Lucienne de Judith Gautier, édition de 1877

Édition limitée. Roman, réédition critique

14 x 18 cm, broché, 352 p.

Papier et impression français

ISBN : 978-2-492550-02-7

EAN : 9782492550027

Sortie : mars 2022