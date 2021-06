Figures de l’instabilité dans l’œuvre de William Makepeace Thackeray (1811-1863). Étude stylistique

Jacqueline Fromonot

P.U.R., 2021

*

250 p.

25 EUR

ISBN : 978-2-7535-8198-2

*

Cet ouvrage fait valoir l’écriture singulière de William Makepeace Thackeray, hantée par la notion d’instabilité. Au gré des fluctuations d’éthos créés par un moraliste volontiers ironiste et satiriste, la narration se perturbe de variations, de turbulences et de discordances. La langue se trouble d’apports étrangers, de néologismes, de ruptures de ton imprévisibles et incongrues. Plurielle et fluide, l’approche retenue ici mobilise les catégories de la rhétorique classique et sa taxonomie des figures, mais aussi la narratologie, les théories du style, de l’humour ou de l’ironie, l’esthétique de la réception, la philosophie du langage, la pragmatique, la linguistique, et s’inscrit dans les études stylistiques contemporaines.

Avec une préface de Jean-Jacques Lecercle.

Avec le soutien de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et du laboratoire TransCrit.

