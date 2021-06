Dictionnaire des littératures vampiriques

Jacques Finné, Jean Marigny

Préface par Alain Pozzuoli

Terre de Brumes éd., 2021

EAN: 9782843626746 — 334 p.

Ce Dictionnaire des littératures vampiriques — le tout premier en langue française — est centré, avant tout, sur les œuvres disponibles en français et suit l’évolution du plus grand mythe de la littérature depuis ses débuts (les poètes, John William Polidori) jusqu’à ses métamorphoses contemporaines (la bit-lit et son troupeau d’écrivains, surtout d’écrivaines). Entre ces deux extrémités chrono­lo­giques sont traités tous les auteurs qui ont contribué à la survie et à l’évolution du mythe, depuis l’aristocrate hautain et monstrueux (Lord Ruthven, Dracula et certains personnages d’Anne Rice) jusqu’au vampire aseptisé, mis à la mode par Stephenie Meyer.

Ainsi défilent les vampires « classiques », monstrueux et séducteurs (monstrueuses et séductrices, surtout), les vampires honteux de leur monstruosité, les vampires « réhabilités », les vampires parodiques (ils existaient déjà avant Dracula), les vampires « relatifs » et les vampires du futur, qui entrent dans le domaine de la science-fiction.

En outre, les auteurs ont traité certains thèmes particuliers comme : théâtre vampirique, littératures vampiriques allemande et italienne, vampires et roman criminel, etc.

Ouvrage de référence qui ne peut que séduire et passionner les aficionados de Dracula et de ses semblables, ce Dictionnaire des littératures vampiriques est le fruit d’une étroite collaboration entre deux des plus éminents spécialistes du thème du vampire en littérature.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…