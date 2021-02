Jean-François Billeter

Le Propre du sujet

Allia

ISBN: 979-10-304-1362-5

64 p.

7,00 €

PRESENTATION

“Nous devons prendre une décision. Elle doit avoir deux effets : nous mettre en mesure de combattre les maux actuels et prochains, non plus dans le désordre et la confusion, mais de façon cohérente, et introduire le moment positif de ce que nous voulons. Car nous ne serons cohérents que si notre action découle d’une décision, et cette décision ne sera opérante que si nous luttons en premier lieu, non plus contre tout ce que nous ne voulons pas, mais pour ce que nous voulons. En quoi cette décision positive consistera-t-elle ? Elle sera un acte, non de la volonté, mais de l’intellection. Elle sera la reconnaissance de notre besoin et désir le plus fondamental, qui est de devenir sujets.”

L’auteur a mis à profit le confinement pour revenir à des questions de fond. “Nous n’avons plus de repères, écrit-il, ou nous en avons trop, ce qui revient au même. Comment trouver quelque part un point sûr, ne serait-ce que pour moi ? Le trouverai-je dans l’histoire ? Non, car plus le temps passe, plus il y a d’histoire. Il y en a trop désormais. Ce point sûr ne peut résulter que de l’observation de ce que nous sommes, non dans ce qui nous différencie les uns des autres, mais dans ce que nous avons en commun : le fait d’être chacun un sujet qui dit je”.

Il faut pour cela une observation d’un genre nouveau, à laquelle les philosophes n’ont pas songé jusqu’ici. Menée avec rigueur, elle conduit à une idée juste du sujet dont nous avons le plus grand besoin aujourd’hui. C’est de cette idée nouvelle­­­­­ que traite principalement ce bref essai, dense mais écrit dans un langage simple.

Lire un extrait...