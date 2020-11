Louvre. Le Collège de France et le musée du Louvre

Sous la direction de Jessica Desclaux, avec une postface de Roland Recht

Livre numérique en accès ouvert freemium sur le portail OpenEdition Books : https://books.openedition.org/cdf/10192

EAN 9782722605596

Le quatrième volume de la collection « Passage des disciplines » appréhende la manière dont la discipline de l’histoire de l’art s’est constituée au Collège de France en nouant un lien privilégié avec le musée du Louvre. Georges Lafenestre, André Michel, Paul Vitry, René Huyghe furent conservateurs au département des peintures et des dessins ou à celui des sculptures du Moyen Âge, de la Renaissance et des Temps modernes, avant d’enseigner au Collège dans le cadre de la chaire d’Esthétique et histoire de l’art, créée en 1878, renommée « Histoire de l’art français » (1920-1925), ou de la chaire municipale, financée par la ville de Paris, « Psychologie des arts plastiques » (1951-1976).

En élisant ainsi plusieurs conservateurs à ses chaires, le Collège de France occupe-t-il une place à part dans la cartographie des lieux d’enseignement de l’esthétique et de l’histoire de l’art ? Quelles logiques sont à l’œuvre dans le recrutement des conservateurs ? Dans quelle mesure l’expérience muséale des candidats pèse-t-elle sur leur nomination ? Une fois élus, quels liens ces derniers entretiennent-ils avec le Louvre ? Transfèrent-ils les débats du musée concernant l’esthétique ou la méthode historique dans leurs leçons du Collège de France ? Circulation d’hommes et parcours professionnel, débat disciplinaire, le musée : un laboratoire du cours ? telles sont les lignes principales que les auteurs de ce volume souhaitent explorer, en exploitant les archives des différentes institutions.

Ce volume découle d’une journée d’étude organisée par Jessica Desclaux (Sorbonne Université-musée du Louvre/centre Dominique-Vivant Denon) le 4 avril 2019, dans le cadre du programme de recherche « Passage des disciplines : histoire globale du Collège de France, xixe-xxe siècle », qui porte sur l’évolution des matières enseignées et sur celles qui n’y ont pas été admises et qui forment un « Collège virtuel », depuis la fin du xviiie siècle jusqu’aux années 1960. Le programme est dirigé par Antoine Compagnon, avec la collaboration de Céline Surprenant. Il a reçu le soutien financier de PSL (2016-2019) et de la République des Savoirs.

The fourth volume of the “Passage des disciplines” collection looks at how the discipline of art history was established at the Collège de France by forging a special link with the Musée du Louvre. Georges Lafenestre, André Michel, Paul Vitry, and René Huyghe were curators in the Department of Paintings and Drawings and the Department of Medieval, Renaissance and Modern Sculptures, before holding the Chair of Aesthetics and Art History, created in 1878 and once renamed “History of French Art” (1920-1925), or the municipal chair, “Psychology of Visual Arts” (1951-1976), financed by the City of Paris.

By electing several curators to its chairs in this way, does the Collège de France single itself out among the institutions at which aesthetics and art history are taught? What determines the recruitment of curators? To what extent does their museum experience weigh on their appointment? Once elected, what ties do they maintain with the Louvre? Do they integrate the museum’s debates on aesthetics or historical method into their teaching at the Collège de France? Such are some of the questions that the authors of this volume explore, drawing on the archives of various institutions.