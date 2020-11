Les journées en Arlequin

Jean Daive

Nous éditions

Paru en octobre 2020

160 p. — 20 €— ISBN : 978-2-370840-83-7

Les journées en Arlequin est un livre des rencontres. Homme de radio, homme de revues, d’entretiens, Jean Daive a passé sa vie à dialoguer avec des poètes, des artistes, parfois des inconnus. Les journées en Arlequin racontent comment se trament le temps consacré à l’écriture et le temps libre, un temps ouvert à la rencontre, temps de l’écoute, de la chance, de l’accident, de l’imprévisible. Le livre réunit douze textes (sur Paul Celan, Georges Seurat, Jean Paulhan, Pierre Reverdy…) et s’ouvre sur un entretien avec Jean Starobinski à propos du temps et de la journée — la journée productrice de moments intenses, la journée qui doit pouvoir permettre d’écrire un livre.

Jean Daive est poète et écrivain. Il compose depuis les années soixante une œuvre énigmatique – une manière d’enquête où alternent poésie narrative et prose réfléchie. Animateur de revues, il a également été le traducteur de Robert Creeley et de Paul Celan. De Jean Daive les éditions Nous ont publié : L’énonciateur des extrêmes(2012), Paul Celan, les jours et les nuits (2016) et une traduction de Robert Creeley, Dire cela (2014).

*

