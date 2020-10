Justine Breton, L'Education chez T.H. White : J'ai appris et été heureux

Paris : L'Harmattan, 2020.

376 p.

EAN 9782343212586

37,50 EUR

Présentation de l'éditeur :

Auteur d'une œuvre riche et variée, d'inspiration largement autobiographique, T.H. White (1906-1964) se revendique d'abord comme un enseignant. Si l'on retient surtout de lui l'adaptation par Walt Disney de son roman de fantasy The Sword in the Stone (Merlin l'Enchanteur), la production littéraire de White est bien plus large et ne semble unifiée que par son goût pour l'éducation. Tout au long de sa carrière comme dans sa vie privée, il s'efforce d'apprendre et de transmettre, accordant autant d'importance à la culture littéraire qu'aux savoir-faire pratiques. Depuis sa scolarité en « public school » jusqu'à ses conférences aux États-Unis, il conçoit l'apprentissage comme un besoin inné et l'enseignement comme une nécessité vitale.

​Justine Breton, membre du CEREP, est maître de conférences en littérature française à l'Université de Reims Champagne-Ardenne, où elle enseigne à l'INSPE de Troyes. Spécialiste de fantasy et de T.H. White, elle étudie les réécritures de la légende arthurienne et la façon dont les œuvres médiévalistes s'approprient et transmettent la littérature et la culture médiévales.