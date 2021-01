JARDINS EN IMAGES

Stratégies de représentation au fil des siècles

Jacques Berchtold, Michael Jakob (éds.)

Genève, MétisPress,

Collection:Voltigelibre

EAN : 9782940563807 — 288 p.

Date de publication : 2021-01-21

Le jardin est, pour le moins dans la configuration sophistiquée et élaborée qui le caractérise en Europe à partir de la Renaissance, un objet culturel qui transmet des messages subtils. Le jardin parle, il s’exprime.

Il le fait à travers sa forme et sa végétation, à travers son plan général et grâce à une multitude d’artefacts. Le langage des jardins semble brouiller les canaux de communication, puisque cela met sur le même plan les signes verbaux et les signes non-verbaux.



Les textes réunis dans ce volume offrent à ce sujet des pistes de réflexion nouvelles, dans l’esprit d’une véritable herméneutique des jardins.

Avec les contributions de Jacques Berchtold, Yolaine Escande, Nicolas Fiévé, Michael Jakob, Erik de Jong, Denis Ribouillault, Ada Vittorina Segre et Alessandro Tosi.

Sommaire

Introduction | 10

Michael Jakob



Le jardin des lettrés comme paradigme (Chine) | 30

Yolaine Escande



Le jardin de l’antiquité japonaise: sources littéraires et picturales | 56

Nicolas Fiévé



La fortune poétique du nymphée de la Villa Giulia | 98

Denis Ribouillault



«Livres de nature»: les univers du jardin en texte et en image entre 1600 et 1750 (Hollande, Suède, Allemagne et Russie) | 158

Erik de Jong



Images des jardins, images des sciences:

livres et gravures au XVIIIe siècle | 196

Alessandro Tosi



La Maison Rustique et le jardin | 218

Ada Vittorina Segre



To see, or not to see: la question du visuel dans les jardins en Angleterre aux XVIIIe et XIXe siècles | 248

Laurent Châtel.

*

Voir le livre sur le site de l'éditeur…