La violence exercée sur autrui dans le but de dresser, d’éduquer, de corriger ou de punir englobe des pratiques très anciennes (coups, fouet, privations, enfermement) et d’autres plus caractéristiques d’une époque, comme le bonnet d’âne dans l’école de la Troisième République. Certaines, comme la gifle et la fessée, semblent si banales qu’on ne les perçoit pas d’emblée comme des objets d’histoire. Jusqu’à ces dernières décennies, cette violence infligée dans le cadre de la maisonnée, distincte et complémentaire de la violence de l’État, n’était contestée que lorsqu’elle était manifestement excessive. Le « droit de correction » était considéré comme un pilier de l’ordre social, exprimant l’autorité des parents sur leur enfant, du mari sur sa femme, du maître sur son élève, son apprenti ou son esclave.

À travers 248 exemples tirés de l’histoire, de l’art, du droit, de la littérature ou du cinéma, ce dictionnaire propose une plongée dans l’histoire du droit de correction de l’Antiquité à nos jours. Il analyse des thèmes aussi divers que la parentalité, le couple, l’éducation, le corps, l’érotisme, le monde du travail ou la condition animale, éclairant ainsi les récents débats sur la prévention des violences conjugales ou sur la loi « anti-fessée » de 2019.

Isabelle Poutrin, historienne, est professeure à l’université de Reims Champagne-Ardenne et membre honoraire de l’Institut universitaire de France. Ses recherches portent sur la conversion religieuse aux xvie-xviie siècles en Espagne et en Italie. Elle est notamment l’autrice de Convertir les musulmans. Espagne, 1491-1609 (Puf, 2012).

Elisabeth Lusset, historienne, est chargée de recherche au CNRS. Ses travaux portent sur le gouvernement de l’Église, les ordres religieux et la justice au Moyen Âge. Elle est notamment l’autrice de Crime, châtiment et grâce dans les monastères au Moyen Âge (Brepols, 2017).

Extraits de la table des entrées

Adolescentes au cinéma (années 1970)

Adultère de l’épouse

Agôgè : le dressage des enfants à Sparte

Animaux, femmes et enfants, même combat ? (XIXe siècle)

Armée

Autorité paternelle (XIXe-XXe siècle)

Bastonnade dans le théâtre comique (XVIe-XVIIe siècle)

BDSM

Bible (Ancien Testament)

Bible (Nouveau Testament)

Bonnet d’âne

Cabinet noir

Clercs débauchés (XVIIIe siècle)

Clubs de fessée

Collèges et lycées (XIXe siècle)

Comtesse de Ségur

Convention internationale des droits de l’enfant (1989)

Croquemitaine

Dolto (Françoise)

Domestiques (XIXe-XXe siècle)

Écoles primaires (Troisième République)

Enfant martyr (XIXe-XXe siècle)

Érotisation de la correction (XVIIe-XXIe siècle)

Femmes tondues

Folcoche

Foucault (Michel)

Fouet de Perpignan

Gifle

Guignol

Harry Potter

La Religieuse de Diderot

Littérature de jeunesse (XVIIIe siècle)

Lutte pour la culotte

Mangas et dessins animés japonais

Martinet

Masculinisme

Mères et marâtres (cinéma espagnol)

Père Fouettard

Pernoud (Laurence)

Psychiatrie

Scoutisme

Usines (XIXe-XXe siècle)

Verges

Vierge et Christ gifleurs (XIIIe siècle)

