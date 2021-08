Isabelle De Peretti, Scolarisation du théâtre et recherches didactiques 1970-2017

Honoré Champion, collection "Didactique des lettres et des cultures", 2021

*

EAN13 : 9782745355607.

296 p., broché, 15,5 x 23,5 cm.

49 €

*

Ce volume présente la scolarisation du théâtre à travers l’étude des innovations et des recherches consacrées à cet objet de 1970 à 2017. La recherche s’appuie sur le dépouillement des articles des publications didactiques d’interface ou de recherche. Conduite dans une perspective historique et didactique, elle porte principalement sur les contextes scolaires français et belge. L’ouvrage rend ainsi compte d’un corpus dense de réflexions, d’innovations et de recherches, mal connu car dispersé dans de multiples publications, pour en cerner les problématiques, les évolutions voire les tensions à l’œuvre, comme les apports dans les débats actuels sur le théâtre à l’école.

Isabelle De Peretti est Professeure en langue et littérature françaises à l’INSPE de Lille et membre du laboratoire Textes et Cultures de l’université d’Artois. Ses recherches portent sur la didactique de la littérature et spécialement du théâtre (classique ou contemporain), comme sur la formation des enseignants et sur les manières d’enseigner la littérature.

Table des matières