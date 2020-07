Metz

Interroger les sources : Prokofiev, mots et musique

La recherche musicologique autour de Prokofiev a pris un nouveau tournant avec le rassemblement de plusieurs fonds d’archive à l’université Columbia en 2013. Un premier colloque y a été organisé en avril 2017, et aussitôt l’engagement a été pris d’en concevoir un prolongement dans un double partenariat entre Columbia et l’Université de Lorraine. En prolongement des travaux réalisés et d’un ensemble de publications récentes portant sur la musique de Prokofiev (Morrison, Seinen, Asaro, Guillaumier, McAllister) abordant chaque fois la question des sources et des documents personnels de ce compositeur, ce colloque répond à un besoin musicologique fort.

Prokofiev a énormément voyagé, habité dans plusieurs pays, exploré plusieurs continents, et échangé avec un très grand nombre de ses contemporains musiciens, écrivains, joueurs d’échec, éditeurs, poètes, peintres, journalistes, la liste est longue. Lui-même très attiré par la littérature, Prokofiev a laissé plusieurs ouvrages autobiographiques mais aussi des récits et nouvelles peu étudiés. En raison de la nature unique de son parcours géographique et artistique, la question de la multiplicité des contextes culturels, politiques et artistiques sur lesquels il a pu avoir une influence ou desquels il a pu subir une influence se pose de manière particulièrement pertinente car elle n’a pas manqué de laisser une trace sur les sources qui nous sont parvenues aujourd’hui. La multiplicité des genres abordés par Prokofiev tout au long de sa carrière, de la musique de chambre à la musique de film, des pièces concertantes aux contes pour enfants, des opéras à la musique de scène, du ballet aux mélodies, a engendré une incroyable quantité de sources, d’une très grande diversité, conservées dans de multiples lieux. Le présent colloque se propose de donner l’occasion d’approfondir les recherches actuelles sur ces sources et susciter l’émergence de nouvelles perspectives.

Thèmes du colloque

Les contributeurs sont invités à aborder des thèmes touchant à de multiples domaines tels que :

La spécificité et l’originalité des sources utilisées ou léguées par Prokofiev ;

La nature de ces sources : créées de toutes pièces ou empruntées ;

L’interprétation de la musique de Prokofiev ;

La place des éditeurs de musique dans la production de Prokofiev ;

L’édition des œuvres de Prokofiev ;

La correspondance entre Prokofiev et ses contemporains ;

Les sources religieuses, sociales ou culturelles empruntées par Prokofiev ;

Les lieux de conservation des archives de Prokofiev ;

La musique ou les écrits de Prokofiev pris à leur tour comme source ;

L’héritage reçu et laissé par Prokofiev ;

Approches génétiques et perspectives critiques de la musique de Prokofiev.

Présentation des propositions

Les propositions doivent impérativement être soumises en remplissant ce formulaire : https://forms.gle/dmPiE1AcqqQSi2Zc6

Les langues du colloque sont le français et l’anglais (la langue utilisée pour la rédaction de la proposition doit être la langue de présentation).

Du fait de la pandémie en cours nous sommes prêts à envisager ce colloque dans un format hybride ou à distance si nécessaire.

La durée des conférences est fixée à 20 minutes,

mais des propositions de récital-conférence ou de présentation mixte sont également bienvenues.

Les résumés seront évalués de manière anonyme par un comité constitué d’experts internationaux.

La date limite de dépôt des propositions est le 31 août 2020

*

Dates importantes

Date limite de soumission des propositions : 31 août 2020

Information des participants retenus : avant le 30 septembre 2020

Colloque : 11-12 décembre 2020

*

Comité scientifique

Natalia Ermolaev, Columbia University

Christina Guillaumier, Royal College of Music

Laetitia Le Guay, Université de Cergy-Pontoise

Nicolas Moron, Université de Lorraine

Natalia Savkina, Conservatoire Tchaïkovsky de Moscou