Intermédialité. Pratiques actuelles et perspectives théoriques,

Albert Jiatsa Jokeng, François Guiyoba (dir.)

Lucie Editions, collection "Essais et Littératures", 2020.

EAN13 : 9791034604623.

Avec les contributions de D. Houli, A. Kamsu Konguem, A.-C. Yemsi-Paillissé, L. C. Ngueu, M. Mbah, F. Nomo Fouda, R. Mbassi Atéba, Y. Traoré, B. B. Nankeu, É. Lumière, B. Salas Murillo, M. Motard-Noar, A. Mohring, G. Schmitter , A. Gournay et R. Besson.

Cet essai collectif propose un ensemble de réflexions sur l’état actuel de l’intermédialité des points de vue théorique, méthodologique, herméneutique et épistémologique. Il explore aussi bien le renouvellement des possibilités de saisie des interactions médiatiques que le fonctionnement du paradigme intermédiatique en ce qui concerne son déploiement. À partir des supports divers et variés, ces études dégagent avec pertinence des arguments d’un champ original glosant sur des possibilités de renouvellement de ses horizons de construction de sens en tant que procès esthétique.



Albert Jiatsa Jokeng est chargé de cours en littérature générale et comparée à l’École Normale Supérieure de Maroua.

Roger Fopa Kuete est chargé de cours en littératures française et francophone à la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Maroua.

François Guiyoba est professeur en littérature générale et comparée à l’ENS de L’Université de Yaoundé I.

