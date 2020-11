Interculturel Francophonies, n° 38 :

Ousmane Sembène

coordonné par Cheikh M.S. Diop

Alliance Française Lecce, 2020.

EAN13 : 9788895343396.

Le n. 38, nov.-déc. 2020, d'Interculturel Francophonies, revue semestrielle sur les cultures et littératures nationales d'expression française dirigée par Andrea Calì (Università del Salento, Lecce), est consacré à Ousmane Sembène. Le volume (198 pp.) a été coordonné par Cheikh M.S. Diop (Université de Ziguinchor).

*

Les dix articles regroupés dans ce numéro d’Interculturel Francophonies reviennent, chacun en ce qui le concerne, sur une dimension de l’œuvre de l’atypique écrivain-cinéaste sénégalais Ousmane Sembène. Ils questionnent sa vie, ses idées inscrites dans la fiction, ses procédés d’écriture, ses techniques filmiques, les tonalités qu’on ne lui attribue pas souvent, soit dans une nouvelle perspective théorique, soit dans une approche différente des thèmes chers au nouvelliste, au romancier ou au cinéaste. Ils mettent aussi en relation des textes littéraires de l’artiste militant et leurs versions traduites, à l’écrit ou à l’écran. Le travail de comparaison entre le cinéma de Sembène et un autre cinéaste est également une piste de recherche ouverte par ce collectif. Le corpus étudié est certes connu et fréquemment analysé mais il offre encore des possibilités d’exploitation critique. De même, les angles d’analyse peuvent être décuplés sur d’autres pièces de l’imposante production littéraire et cinématographique de Sembène. Les réflexions lancées sont donc à poursuivre…

*

Sommaire

Cheikh M.S. Diop, Introduction. Ousmane Sembène, un militant au parcours artistique atypique

Andrea Calì, Ousmane Sembène nouvelliste: genèse, histoire et thématiques

Babou Diène, Le Docker noir d’Ousmane Sembène au prisme des théories postcoloniales

Abdoulaye Sall, L’Afrique et sa diaspora: une vision double dans Guelwaar de Sembène Ousmane

Amadou Sow, Guelwaar d’Ousmane Sembène: quand la tradition côtoie la religion

Éric Ndione, Les Bouts de bois de Dieu d’Ousmane Sembène: un éloge de la faim

Sepehr Razavi, Sembène et l’espoir

Hamidou Baldé, Le parasitisme socio-économique dans Le Mandat de Sembène Ousmane: étude contrastive du texte et de son adaptation cinématographique

Louis Ndong, Die Postanweisung (Le Mandat) d’Ousmane Sembène: traduction allemande d’une œuvre littéraire aux multiples enjeux linguistiques

Agnès Felten, Trajectoires de l’échec et visions pessimistes du monde dans le cinéma de Ken Loach et d’Ousmane Sembène

Cheikh M.S. Diop, La Casamance dans la fiction d’Ousmane Sembène: du roman autobiographique au film historique

Bio-bibliographie sommaire des collaborateurs

Les numéros d’Interculturel Francophonies

*

Voir le site de la revue…