Interculturel Francophonies, n° 39, juin-juillet 2021:

"Anthony Phelps: la force poétique d'une voix envoutante et d'une écriture exigeante"

V. Famin (dir.)

Alliance Française Lecce, 2021.

EAN13 : 9788895343419.

Le n. 39, juin-juillet 2021 d'Interculturel Francophonies, revue semestrielle sur les cultures et littératures nationales d'expression française, publiée à Lecce (Italie) par l'Alliance Française de Lecce et dirigée par Andrea Calì (Università del Salento), vient de sortir. Cette livraison de 364 pp., consacrée à Anthony Phelps: la force poétique d'une voix envoutante et d'une écriture exigeante, a été coordonnée par Victoria Famin (Université Lumière, Lyon 2).

Quatrième de couverture

L’œuvre monumentale d’Anthony Phelps, grand poète, romancier et diseur haïtien, ne cesse de captiver les lecteurs par sa richesse et sa justesse, mais aussi par la cohérence d’un auteur qui, fort de ses convictions, suit une conception unique de la littérature. Depuis la parution de son poème phare Mon pays que voici en 1968, il donne à lire et à entendre des textes qui évoquent des thématiques obsédantes: l’enfance, la violence, le pays natal, l’exil, la femme, le pouvoir de la littérature et de la création artistique, parmi d’autres. Mais sa production littéraire s’appuie sur deux principes qui en font son essence: la sonorité du poème, conçu pour être lu mais surtout pour être dit et entendu, et l’exigence de l’écrivain en quête de la perfection formelle comme gage d’une éthique poétique. Ce numéro d’Interculturel Francophonies, consacré à l’œuvre d’Anthony Phelps, réunit des travaux d’analyse ainsi qu’une anthologie de textes de l’auteur qui rend compte de l’évolution d’une œuvre où la voix envoûtante du poète épouse l’exigence minutieuse de son écriture.

Sommaire

Introduction

Victoria Famin, Anthony Phelps: la force poétique d’une voix envoutante et d’une écriture exigeante

I. L’engagement de l’œuvre romanesque

Odile Gannier, Sous la couverture, l’organisation secrète du réseau. Lecture des premiers romans d’Anthony Phelps

Margot De la Chapelle, Du réel cauchemardesque au pays rêvé dans les romans Des Fleurs pour les héros et Mémoire en colin-maillard

Christiane Ndiaye, Pluriportrait du peuple et de la culture populaire dans les romans d’Anthony Phelps

Alba Pessini, La Contrainte de l’inachevé d’Anthony Phelps ou la création salvatrice

Alessia Vignoli, Le pathos et l’engagement. La violence du discours dans la fiction d’Anthony Phelps

Yves Chemla, La catharsis introuvable

Sterlin Ulysse, La Contrainte de l’inachevé ou le roman comme tableau vivant

II. La puissance d’une voix poétique

Antonella Emina, Corps d’écriture: de l’abc à la poésie chez Anthony Phelps

Carey Dardompré, L’étude de Mon pays que voici: un trait d’union entre la scripturalité et l’oralité

Sandra Monet-Descombey Hernández, L’écriture en écho-résonance de Mon pays que voici d’Anthony Phelps

III. La précision des formes brèves

Sara Del Rossi, Le drame de la migration raconté aux enfants: Et moi, je suis une île d’Anthony Phelps

Victoria Famin, Regarder le monde, réinventer le monde: l’expérience magico-poétique de la vie dans Le mannequin enchanté

IV. Anthologie de textes d’Anthony Phelps

« Mon pays que voici »

« Nomade je fus »

« Orchidée Nègre »

« Enfant de déraison »

« Visage »

« Les vieux amants »

« Amour du temps passé présent »

« Une phrase lente de violoncelle »

« Tels des cailloux qui rêvent d’eau sous le soleil »

« Le Mannequin enchanté »

Bio-bibliographie sommaire des collaborateurs

Les numéros d’Interculturel FrancophoniesSommaire