Intercultural perspectives / Perspectives interculturelles

n° 3/2021 : Le pluralisme dans la langue et la culture / Pluralism in language and culture

Édité par Dana Nica



Actes de la 3e Conférence internationale InterCulturalia pour les étudiants et les jeunes chercheurs anglophones/francophones (9-10 mai 2019, Université Alexandru Ioan Cuza, Iași, Roumanie). Cette 2nde partie réunit des contributions en français qui s’intéressent à des faits linguistiques, des lectures littéraires, des phénomènes traductologiques révélateurs pour la diversité, le plurilinguisme ou le multiculturalisme.



SOMMAIRE



Avant-propos



Diversités : us, coutumes, pratiques des langues et des cultures

Dana Nica



Littératures francophones, littératures du monde, littérature comparée



Le libertinage, de Crébillon à Sade

Andreea Ioana Aelenei



Identité et altérité : la chute de l’aristocratie dans les romans d’Andreï Makine

Ana-Maria Roșca



Phèdre, entre mythologie et littérature universelle : le cas de Racine

Sorina-Crina Ghiață



Renversement et simultanéité du drame et de la comédie chez Beaumarchais

Maria Magdalena Borș



Consécration et désacralisation littéraires : le cas de Vintilă Horia

Manuela Drobotă



La terreur de l’histoire dans le roman La 25e heure de Virgil Gheorghiu

Iulia-Teodora Drișcu



Approches transculturelles et interdisciplinaires



Traduire la littérature d’enfance et de jeunesse. Le cas du Petit Prince

Mădălina Șraier (Ștefănescu)



Les personnages adolescents et la désacralisation de la lecture

Roxana Matei



Un autre « Orient » littéraire de Mihail Sadoveanu : « Halima », (ré)écriture de l’« Histoire que raconta le tailleur » ?

Simona Zaharia