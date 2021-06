Informations générales

Catégorie : A

Corps : IGE

Employeur : Sorbonne Université 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Emploi type : ingénieur·e chargé·e d’édition

Date de vacance du poste : 1er septembre 2021

CDD d’un an renouvelable une fois

Quotité du poste : 100 %

Salaire brut de 2.196€ (soit environ 1.765€ nets) à 2490€ (soit environ 2.000€ nets) selon diplômes.

Envoyer le dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à vernet@fabula.org avant le 30 juin.

Les candidat.e.s préretenu.e.s passeront un exercice pratique le 9 juillet de 9h00 à 10h00 qui sera suivi d’un entretien à Paris, Sorbonne université.

Contexte

Crée il y a tout juste vingt ans, Fabula.org comporte près de 80 000 pages uniques (plus de 75 000 pages d’annonces de colloque, de parutions d’appels à contributions, deux revues totalisant plus de 2500 articles, un espace colloques de 110 colloques et plus de 1000 contributions, un atelier de théorie littéraire de 1000 entrées). Le site est un véritable hub pour une très vaste communauté de chercheurs (statistiques Google Analytics : 4,8 millions de pages vues et 1,3 millions de visiteurs en 2018).

Les deux revues du site, Acta fabula et Fabula LhT, pourvues de numéro d’ISSN et gérées selon les meilleures pratiques en matière d’évaluation, publient après appels à contribution/participation. Acta fabula est une revue des parutions en théorie et critique littéraires. Elle publie 150 articles par an, soit près de 3.000 articles en 20 ans avec une large audience puisque les articles les plus consultés atteignent facilement les 3 000 à 5 000 visites uniques. Elle est dotée d’un conseil de rédaction et d’un comité de lecture international qui accompagne la publication de 6 ou 7 dossiers critiques par an, en proposant des regards croisés sur des recherches récentes faites autour d’un thème commun. Fabula-LhT est une revue en ligne qui publie deux (voire trois) numéros par an à partir d'appels à contribution lancés et animés par deux directeurs à l'origine du projet de chaque numéro. Toutes les propositions soumises sont évaluées de manière anonymisée par un comité de lecture. Enfin l'Atelier de théorie littéraire, qui réunit des formats plus courts, les bonnes pages de publications récentes ou de véritables articles théoriques, doit être prochainement refondu afin de passer en grande partie sous Lodel afin d'être harmonisé avec les deux autres revues

Mission

L’ingénieur.e documentaire travaillera à l’enrichissement des revues et pages de contenus de fabula.org, en particulier des revues, des colloques et de son atelier de théorie littéraire (métadonnées, résumés en français et en anglais, mots-clés, référencement dans les bases de données internationales, en particulier équipement en DOI des revues et des colloques). D’autres tâches (relecture de textes, migration de l’Atelier vers lodel, alignement des métadonnées sur le moteur Isidore ou data.bnf, etc.) seront susceptibles de lui être confiées.

Il/elle travaillera en autonomie dans un bureau de Sorbonne Université avec des échanges réguliers avec l’équipe éditoriale de Fabula.

Un ou plusieurs séjours à Marseille dans les locaux d’Open edition sont à prévoir.

Compétences

Formation littéraire solide, bonne connaissance de la critique et de la théorie littéraire contemporaine

Connaissance du monde de la recherche académique en lettres, de ses usages et de ses structures

Culture de l’édition scientifique

Orthographe et grammaire française

Code typographique, normes bibliographiques

Maitrise parfaite de Word

Connaissance minimale de la norme html et des standards techniques du web

Anglais académique courant

Savoir être

Autonomie

Sens de l’organisation

Rigueur et régularité