Inès Kirschleger, Françoise Poulet (dir.),

Itinérances spirituelles: mises en récit du voyage intérieur (XVe-XVIIIe siècle),

Honoré Champion, collection "Babeliana", 2020.

EAN13 : 9782745354471.

Actes du colloque international de Bordeaux (26-28 novembre 2014)

organisé par les laboratoires CLARE (EA 4593) et BABEL (EA 2649)

« Itinérances spirituelles » : le concept évoque tout autant les actes quotidiens ou occasionnels de la piété du fidèle, dans l’allant qu’il déploie pour se rapprocher de Dieu, que la cartographie mentale qu’il emprunte ou s’invente, pour pénétrer les régions célestes. Ce dynamisme spirituel recouvre une diversité de formes et d’expériences, qui ne conduisent pas toutes vers le succès, loin s’en faut, mais qui interrogent la capacité du croyant à penser et à mettre en scène sa foi, par-delà les aléas conjoncturels d’une époque. Les vingt-quatre études réunies dans ce volume envisagent ainsi les diverses modalités possibles du voyage intérieur du chrétien, tel qu’il se donne à lire dans la sphère européenne, et jusqu’en Amérique, entre le XVe et le XVIIIe siècle.