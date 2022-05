Incidence 16 « Nos mots et les leurs. Autour d’un texte de Carlo Ginzburg »

Parmi les problèmes irrésolus qui accompagnent nos existences, « Nos mots et les leurs » en cristallise un des plus universellement source de malentendus, voire de conflits. Que peut apporter la réflexion de l’historien, qui tente de faire parler ce « pays étranger » qu’est le passé, sur la démarche qui permettrait de tenter de comprendre l’autre, l’étranger, celui qui est en face de soi, le plus proche, ou le plus lointain ?



D’autres points de vue que celui de l’histoire – ceux de la philosophie, de l’histoire de l’art, de l’anthropologie et de la linguistique, de la littérature, de la psychanalyse – se sont réunis ici pour entrer en dialogue avec Carlo Ginzburg et poursuivre la réflexion engagée dans son essai, choisi comme texte de référence.

Sommaire

« L’accès à l’histoire » de Carlo Ginzburg (traduit de l’italien par Martin Rueff)

Marcello Mustè



Microhistoire et histoire du monde (traduit de l’italien par Martin Rueff)

Carlo Ginzburg



À quoi pense un artiste ?

Des usages de l’anachronisme en histoire de l’art

Jan Blanc



Pluri-émicité et pluri-éticité, éclectisme méthodologique et éclectisme théorique

Jean-Pierre Olivier de Sardan



Toute traduction est traduction radicale (traduit de l’anglais par Pierre Rusch)

Bruce Mannheim



Saisir la Weltliteratur : une entreprise impossible ?

Joseph Jurt



Aborder aux îles polynésiennes :

usages de l’« estrangement » dans Taïpi, de Herman Melville et Les Immémoriaux de Victor Segalen

Jean-Marc Proslier



Nos mots, ces leurres ? Entretien avec Philippe Forest

Sophie Jaussi



PRISMES



Corps de l’œuvre, cœur des mots

Patrick Lacoste



TEXTES DE RÉFÉRENCE



« Nos mots et les leurs. Une réflexion sur le métier de l’historien, aujourd’hui »

(traduit de l’italien par Martin Rueff)

Carlo Ginzburg



Variations personnelles autour de emic/etic

Jean-Pierre Olivier de Sardan