Chester, RU

(Version français ci-après)

Association for the Study of Modern and Contemporary France,

Islands and archipelagos

Îles et archipels

University of Chester, September 2nd-September 4th 2021.

The annual ASMCF conference will seek to explore the concept of Islands and archipelagos as a way of understanding the development of modern and contemporary French and Francophone cultures and identities, particularly at a time of global resurgence in populism and isolationism.

In France, haunted by what is perceived as ”communautarisme“, even “séparatisme” and the loss of cohesion in a historically united country, the “archipel français” (Jérôme Fourquet) is an increasingly widespread (and indeed highly controversial) metaphor in public discourse. The topic thus allows us to debate the future of multiculturalism and diversity in France, and to debate the rise of terrorism and its links with Republican identities. The recent crisis has also raised the question of civic engagement, a new desire for solidarity and brought to the forefront the question of isolation in new ways.

The island trope enables us to interrogate different aspects of modern and contemporary France: political, historical, and cultural. What did the TGV network do to French cities, now forming an archipelago of extremely well-connected urban spaces, whilst anger is growing in rural spaces and small towns outside of that network? How are these concerns reflected in cultural, literary and visual texts? But has France ever been that historically united country it likes to appear? How do we talk about historical diversity (the “composition française” as Mona Ozouf put it), about regional languages and identities? How do we talk about the anger and frustration of the disconnected and disenfranchised? How do new alternative forms of politics emerge amidst other political currents? Where do we locate gender politics in all this? What is the position of queer politics within the “French archipelago”?

Islands and archipelagos represent a good deal of France’s territory. How can we conceptualise the cultural specificities of Corsica, Martinique, Guadeloupe and La Réunion? What is the future of the French overseas possessions in the Pacific Ocean in the light of the referendum in New Caledonia in the autumn of 2020? How can the relationships with mainland France be redefined? And how can Francophone literatures be incorporated into the canon?

With the rising misunderstanding between France and the English-speaking world, the question of France’s others and France seen by the others can be asked in new ways. During these particularly troubled times, the conference theme will allow us to rethink the French relationship with the UK, as Brexit takes effect, and the “continent” more broadly. Moreover, how can we continue to share our enthusiasm for French and French-speaking cultures in an increasingly problematic atmosphere?

*

We would welcome proposals for these and other topics post-1789 (in history, literary, cultural and post-colonial studies, film and media studies, and the political and social sciences) relevant to the theme of Islands and archipelagos.

Please send abstracts (250-300 words) for individual papers or panels of 3-4 papers by 15th of February by e-mail to the following address: asmcf21@gmail.com

*

The ASMCF is delighted to offer a Postgraduate Essay Prize for the best paper given at the annual conference. Postgraduate presenters are invited to write up their presentation in article form for consideration, due 8 weeks after the conference closes. The prize consists of a £100 cheque and an invitation to submit the winning paper to the Association's journal, Modern & Contemporary France, subject to editorial approval. All articles submitted to the journal go through the full peer review process. For more information, please contact the Prizes Officer, Elizabeth Benjamin, at ac7390@coventry.ac.uk.

* *

Version française :

À une époque qui voit la résurgence du populisme et de l’isolationnisme, la conférence annuelle de l‘Association for the Study of Modern and Contemporary France cherche à explorer le concept de l’insularité afin de mieux comprendre certaines tendances des cultures françaises et francophones contemporaines. Dans une France hantée par le spectre du “communautarisme”, voire du ”séparatisme” avec une perte (réelle ou imaginaire) de sa cohésion nationale, la métaphore de l’”archipel français” (tel le titre du démographe Jérôme Fourquet, contesté et parfaitement contestable) s’impose de plus en plus dans le discours médiatique. La métaphore de l’archipel nous permet ainsi de réfléchir, ensemble, à l’avenir de la diversité et du multiculturalisme et de leurs spécificités françaises. L’on observe un malentendu grandissant entre la France et le monde anglophone, malentendu qui soulève la question de la perception de la France par les autres et ses autres. La récente crise sanitaire pose également la question de nouvelles formes d’engagement et, tristement, le terme « isolement » a revêtu une toute nouvelle signification.

Le trope de l’insularité nous permet de prendre en compte davantage d’aspects de la France contemporaine. L’aménagement du territoire et le TGV ont fait émerger une structure territoriale composée d’un archipel de villes, à la fois hyperconnectées et déconnectées, alors que la colère gronde dans les parties du pays qui se sentent exclues de ce réseau. Comment la “France périphérique ” est-elle représentée dans les divers textes culturels, littéraires, visuels ? De nouvelles manières de penser le et la politique émergent-elles ? Comment situer les dimensions genrées dans cette constellation ? Quelle place est accordée aux identités queer?

La France a-t-elle toujours été le pays homogène, culturellement et linguistiquement qu’elle se plait à revendiquer ? Comment parlons-nous de la “composition française” chère à Mona Ozouf ? Quel rôle revient aux langues et aux cultures régionales au XXIe siècle ?

Des îles représentent qui plus est une bonne partie du territoire national. Comment conceptualiser les spécificités culturelles de la Corse, de la Réunion, des Antilles, de Saint-Pierre et Miquelon ? Dans un contexte plus vaste, quel avenir est réservé à ces vestiges de l’Empire colonial, à la lumière aussi du referendum en Nouvelle-Calédonie? Comment redéfinir les rapports entre la « métropole » et l’outremer ? Et comment sortir les littératures écrites en français non-métropolitaines de leur position marginale ?

Pendant cette période particulièrement trouble, la première conférence annuelle après que le Brexit est définitivement entré en vigueur, nous invite à repenser les relations entre le Royaume-Uni, la France et « le continent » dans un cadre plus ample. Par quels biais pouvons-nous continuer à partager notre passion pour le monde francophone dans un environnement de plus en plus problématique?

Nous vous invitons à soumettre des propositions s’inscrivant dans cette thématique, post 1789, relevant des études littéraires, culturelles, post-coloniales, des études de film et des médias, des sciences politiques et sociales.

*

Prière de soumettre des suggestions d’atelier (avec trois ou quatre contributions) ou des propositions de contributions individuelles (250 mots env) avant le 15 février 2021 à l’adresse suivante : asmcf21@gmail.com

*

L’ ASMCF se réjouit d’offrir le Postgraduate Essay Prize pour la meilleure communication donnée lors de sa conférence annuelle. Des étudiants en master ou en doctorat sont invités à rédiger leur communication sous forme d’article et de le soumettre pas plus tard que huit semaines après la clôture de la conférence. Le prix : un chèque de 100GBP ainsi qu’une invitation à publier l’article dans la revue de l’association Modern and Contemporary France où l’article passe par un processus rigoureux d’évaluation par les pairs. Tout article soumis à la revue est sujet à une évaluation.

Pour de plus amples informations n’hésitez pas à contacter Elizabeth Benjamin, responsable des prix de l’Association :

ac7390@coventry.ac.uk.