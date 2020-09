Ilaria Vidotto, Proust et la comparaison vive - Étude stylistique,

Classiques Garnier, collection "Bibliothèque Proustienne", 2020.

EAN13 : 9782406096979.

​Procédé parmi les plus récurrents sous la plume de Marcel Proust, dans cet ouvrage la comparaison en comme est étudiée selon une approche linguistique et stylistique, visant à éclaircir sa fonction esthétique – charnière entre technique et vision – dans À la recherche du temps perdu et dans la création proustienne.

