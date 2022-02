L'ouvrage

Sur l'Auto-traduction rassemble une série d'essais et de conversations sur le langage et ses diverses facettes, sur la manière dont la syntaxe est restructurée par les technologies actuelles, l'ignorance croissante de l'alphabet chez les jeunes locuteurs (l'usage des SMS ayant modifié l'approche du langage et de l'échange), ou encore sur les effets que les logiciels d'autocorrection peuvent avoir sur notre manière de communiquer. Ilan Stavans montre comment le fait de traduire ses propres ouvrages oblige l'auteur à se réinventer soi-même dans une autre langue. Le volume inclut des dialogues avec Richard Wilbur (qui reçut le prix Pulitzer en 1957 et 1989 et qui fut, entre autres, le traducteur de Molière, Racine et Corneille), avec Lydia Davis (auteur de fictions et de nouvelles, professeur d'écriture créative, lauréate du prix international Man Booker en 2013 et traductrice de Vivant Denon, Gustave Flaubert, Marcel Proust, Michel Butor, Pierre Jean Jouve, Michel Leiris, Michel Foucault, ou encore Maurice Blanchot).

L'exploration de Stavans parcourt les territoires de l'espagnol, de l'anglais, de l'hébreu, du yiddish et le lexique hybride du Spanglish. Il s'interroge sur ce que signifie le fait d'être étranger, sur le fait de vivre et de mourir dans des langues différentes. À travers des dialogues sur le silence, le plurilinguisme, la poésie, il s'interroge enfin sur les raisons de la longévité des grandes œuvres classiques.

L'auteur

Ilan STAVANS est professeur des cultures d'Amérique latine et de la culture des Latinos à Amherst College.