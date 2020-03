Gennaro Magri Napoletano

Il virtuoso grottesco

A cura di Arianna Beatrice Fabbricatore

Aracne, collection "Danza da leggere", 2020.

EAN13 : 9788825529890.

Présentation de l’éditeur [traduction de l'italien]

Maître de ballet au Teatro di San Carlo de Naples et auteur du Trattato (1779), Gennaro Magri est une figure de proue de l'histoire de la danse européenne. Son nom a été cependant oublié pendant près de deux siècles. Comment expliquer cet oubli? Qui est le "virtuose grotesque" Magri et pourquoi écrit-il le Traité? Qu'est-ce que la danse grotesque et quels étaient les intérêts culturels et sociaux liés à cette pratique?

À travers l'étude et la publication de sources inédites mettant en évidence le parcours artistique d'un "irrégulier" de la danse, cet ouvrage entend répondre aux questions posées, tout en renouvelant les interprétations et les méthodes de recherche, afin de repenser le rôle de la danse dans le contexte de la culture européenne.

INDICE

José Sasportes

Prefazione (pag. 11-13)

DOI: 10.4399/97888255298901



Arianna Beatrice Fabbricatore

Introduzione (pag. 15-28)

DOI: 10.4399/97888255298902



Kathleen Kuzmick Hansell

French and Italian in 18th–Century Theatrical Ballet, with a Focus on Naples (pag. 39-49)

DOI: 10.4399/97888255298903

Bruce Alan Brown

Gennaro Magri in Vienna, as Seen Through the Music of his First Season (1759–60) (pag. 51-74)

DOI: 10.4399/97888255298904



Flavia Pappacena

L’esperienza francese di Magri a Torino nel 1763 con Augusto Huss (pag. 75-84)

DOI: 10.4399/97888255298905



Ana Alberdi Alonso

The Death of Gennaro Magri in Madrid (pag. 85-99)

DOI: 10.4399/97888255298906

Paologiovanni Maione

Nuove indagini sulla scena napoletana negli anni dei soggiorni di Gennaro Magri. Contratti, musiche, abbattimenti (pag. 103-114)

DOI: 10.4399/97888255298907



Olivia Sabee

Charles Lepicq and the Neapolitan Ballet d’Action (pag. 115-124)

DOI: 10.4399/97888255298908



Anthony R. DelDonna

Social Dance, Spectacle and the Teatro di San Carlo in Late Eighteenth–Century Naples (pag. 125-144)

DOI: 10.4399/97888255298909

Noemi Massari

Alla ricerca di un tesoro, un’esperienza unica nella carriera di Gennaro Magri (pag. 147-155)

DOI: 10.4399/978882552989010

Deda Cristina Colonna

Indagine sulla tecnica di Gennaro Magri, alla luce della Cinetografia Laban (pag. 157-172)

DOI: 10.4399/978882552989011

Paola De Simone

Nuove fonti d’archivio su Gennaro Magri, fra questioni teatrali e affari patrimoniali (pag. 173-203)

DOI: 10.4399/978882552989012



Paologiovanni Maione

Pagamenti riguardanti l’attività di G. Magri al Teatro di San Carlo negli anni 1765–67 (pag. 207-212)

DOI: 10.4399/978882552989013

Paola De Simone

Polizze di banco riguardanti l’attività di G. Magri negli anni 1768–72 (pag. 213-231)

DOI: 10.4399/978882552989014

Paola De Simone

Documenti notarili relativi all’attività di G. Magri negli anni 1769–76 (pag. 233-268)

DOI: 10.4399/978882552989015

Paola De Simone

Documenti dell’archivio Farnesiano relativi all’attività teatrale negli anni 1774–78 (pag. 269-276)

DOI: 10.4399/978882552989016



Ana Alberdi Alonso

Documenti di archivio sulla morte di G. Magri a Madrid 1789 (pag. 277-280)

DOI: 10.4399/978882552989017



Arianna Beatrice Fabbricatore

Documenti relativi alla vita e alla carriera di Teresa Stefani–Magri (pag. 281-287)

DOI: 10.4399/978882552989018

Arianna Beatrice Fabbricatore

Cronologia della vita e della carriera di Gennaro Magri (1737 ca.–1789) (pag. 289-296)

DOI: 10.4399/978882552989019