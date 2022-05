Marques de l'histoire culturelle et signes de l'évolution de la sociabilité, le luxe et ses objets constituent des repères importants pourtant peu explorés au sein de la littérature. De l'ostentation à la satisfaction personnelle et au plaisir des sens, les objectifs liés à la consommation des biens matériels évoluent au fil du temps et substituent au critère de distinction sociale celui de capital économique. Pour mieux comprendre cette transformation et son impact culturel, le présent ouvrage propose de s'interroger sur les manifestations littéraires de la culture matérielle et, plus précisément, d'analyser les rapports complexes et ambivalents des femmes et de la féminité au luxe dans les textes littéraires du XVIIIe au XXIe siècle.

avec le soutien du Collège militaire royal du Canada

SOMMAIRE

Les discours dominants sur le luxe

Les impératifs sociaux du luxe

Le luxe et la quête de l'être

