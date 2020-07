Ibrahima Diagne et Hans-Jürgen Lüsebrink (dir.), Cultures médiatiques et intermédialité dans les littératures sénégalaises - Enjeux culturels et écritures littéraires, de l'époque coloniale à la postmodernité

Paris : L'Harmattan, 2020.

368 p.

EAN 9782343195964

34,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

Dans le sillage des travaux portant sur l'intermédialité littéraire, cet ouvrage se propose d'étudier la présence et l'appropriation des médias traditionnels et contemporains dans les textes littéraires sénégalais ainsi que le dialogue des arts et des médias. Les contributions analysent les formes, pratiques et postures de l'intermédialité littéraire et artistique dans les littératures sénégalaises et les dispositifs stratégiques d'insertion des médias dans les textes. Elles analysent ainsi les enjeux esthétiques qui en résultent, mais aussi les formes de subversion et de transgression des frontières médiatiques et génériques qui s'y rattachent.

Ibrahima Diagne est professeur au département d'études germaniques de l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar (Sénégal) et ancien boursier de la Fondation Alexander von Humboldt (Allemagne).

Hans-Jürgen Lüsebrink est professeur senior d'études culturelles romanes et de communication interculturelle à l'Université de la Sarre à Saarbrücken (Allemagne).