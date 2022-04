À sa disparition en 1992, à l'âge de soixante-douze ans, Isaac Asimov laissait en héritage à la foule de ses admirateurs le compte rendu détaillé d'une existence bien remplie : la présente autobiographie.

L'auteur qui aura sans doute le plus marqué la science-fiction moderne, jusqu'à se confondre pratiquement avec elle, y retrace son enfance de jeune émigré russe à Brooklyn, les innombrables lectures qui devaient faire de lui une encyclopédie vivante, sa carrière orageuse de professeur de biochimie et, bien sûr, son itinéraire d'écrivain.

Un ouvrage indispensable pour comprendre cinquante ans d'évolution d'un genre littéraire dont Asimov, par ses rencontres et son implication, fut un témoin privilégié.