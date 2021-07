Hybrida, n° 2

Revue scientifique sur les hybridations culturelles et les identités migrantes,

Universitat de València, 2021.

https://ojs.uv.es/index.php/Hybrida/index

Le deuxième numéro de la revue HYBRIDA contient le dossier MUTATIONS, coordonné par Anikó Ádám de l’Université Catholique Pázmány Péter (Hongrie). Il regroupe sept articles provenant d’Universités d’Autriche, de Belgique, de Côte d’Ivoire, des États-Unis, de France, du Luxembourg et du Maroc. Le dossier combine des approches culturelles et des approches d’analyse littéraire autour de cette notion mouvante et polyvalente, du point de vue générique et thématique. Nous avons créé la section MOSAÏQUE afin de publier des articles (trois dans ce numéro) plus généraux sur les hybridations culturelles et les identités migrantes. Nous inaugurons également une section de création littéraire appelée TRACES avec la publication d’une nouvelle inédite de l’écrivaine canadienne Lori Saint-Martin.

Sommaire

Éditorial

Ouverture : Solstice d’été

Domingo Pujante González

PDF | 3-5

Dossier

Mutatis mutandi…

Anikó Ádám

PDF | 7-10

Les mutations des relations entre auteurs et éditeurs littéraires à l’ère du numérique : une crise de l’autorité ?

Corentin Boutoux

PDF | 11-38

Logogriphes. Réflexions sur l’illisibilité des corps comme stratégie politique

Arthur Ségard

PDF | 39-56

La rencontre entre la culture marocaine et la culture française et son impact sur le conte populaire marocain

Farah Abdelali

PDF | 57-79

Fantômes contemporains, mue du roman

Marine Duval

PDF | 81-102

Quand les applications mobiles s’invitent dans la fiction : la littérature gay « grindrisée »

Florian Fraissard

PDF | 103-123

Les mutations « monstrueuses » du genre. La formation de soi dans l’œuvre d’Édouard Louis

Maxim Delodder

PDF | 125-141

Le processus scriptural nothombien : une identité hybride

Eolia Verstichel-Boulanger

PDF | 143-159

Mosaïque

Des fondements transculturels du picaresque au débat terminologique : du picaresque au picarisme ?

Bidy Cyprien Bodo

PDF | 161-177

Transgression et hybridité dans l’œuvre de l’écrivain franco-arménien Denis Donikian

Charikleia Magdalini Kefalidou

PDF | 179-200

Mariama Bâ et Djaïli Amadou Amal : Une si Longue Lettre des (Im)patientes

Rémi Armand Tchokothe

PDF | 201-224

Traces

Miss Scarlet, dans la bibliothèque, avec une mitrailleuse

Lori Saint-Martin

PDF | 227-232