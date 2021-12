Dossier

Marcela Scibiorska, Mathilde Labbé et David Martens Introduction. Patrimonialisations de la littérature. Institutions, médiations, instrumentalisations [Texte intégral]

Jordi Brahamcha-Marin Victor Hugo entre réception patrimoniale et réception politique (1902-1944) [Texte intégral] Victor Hugo between heritage and political receptions (1902-1944)

Sylvia Chassaing L’Institut littéraire Gorki à Moscou : la patrimonialisation de la création littéraire [Texte intégral] The Gorky Literature Institute in Moscow: from patrimonialisation to literary creation El Instituto Literario Gorki de Moscú: la patrimonialización de la creación literaria

Emmanuelle Guittet L’enseignement littéraire à l’école. Quand la transmission du goût pour la lecture cède le pas à la valorisation du patrimoine littéraire [Texte intégral] Literary education in schools. When transmitting taste gives way to highlighting literary heritage La educación literaria en la escuela. Cuando la transmisión del gusto por la lectura da paso a la valorización del patrimonio literario

Lilas Bass La classicisation des écrivaines à la Bibliothèque nationale de France : étude des politiques d’acquisition et de valorisation des œuvres produites par des femmes [Texte intégral] Female authors become classics at the Bibliothèque Nationale de France: a study in acquisition policy and the promotion of women’s works La clasicización de las escritoras en la Biblioteca Nacional de Francia: análisis de las políticas de adquisición y puesta en valor de las obras producidas por mujeres

Selina Follonier Le patrimoine audiovisuel de la littérature : temps et contretemps mémoriel [Texte intégral] Literature’s audiovisual heritage: time and countertime of memory El patrimonio audiovisual de la literatura: tiempo y contratiempo memorial

Jessica de Bideran Numérisation et mise en scène du patrimoine littéraire dans les maisons d’écrivains : la visite virtuelle du Centre François-Mauriac de Malagar [Texte intégral] Digitization and staging of literary heritage in authors’ homes: the virtual visit of the Centre François Mauriac in Malagar Digitalización y puesta en escena del patrimonio literario en las casas de escritores: la visita virtual del Centro François Mauriac de Malagar

Anna Iuso Ô Roméo, Roméo ! La Maison de Juliette et l’illusion littéraire [Texte intégral] O Romeo, Romeo! Juliet’s House and literary Illusion ¡Oh Romeo, Romeo! La Casa de Julieta y la ilusión literaria

Luca Di Gregorio Quand exposer, c’est paysager. L’« effet parc littéraire » à travers l’exemple de Gabriele D’Annunzio [Texte intégral] When exhibition becomes landscaping. The “literary park effect” as seen through the example of Gabriele D’Annunzio Cuando la exposición es paisajismo. El “efecto parque literario” a través del ejemplo de Gabriele D’Annunzio

Marie-Clémence Régnier Les « hôtels littéraires » à Paris : une patrimonialisation 4 étoiles de l’objet littéraire ? [Texte intégral] Literary hotels in Paris: a 4 star patrimonialization of literature? Hoteles literarios en París: ¿Una patrimonialización 4 estrellas del objeto literario?