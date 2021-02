Jean-Claude Michéa

Orwell éducateur

Flammarion – Climats

ISBN : 9782080205285

224 p.

17,00 €

PRÉSENTATION

« Mon intention était de mettre à disposition du lecteur une sorte de boîte à outils philosophique, une cohérence suffisante pour autoriser un démontage élémentaire de l’Imaginaire capitaliste, tel qu’il domine à présent une part croissante de nos esprits.

L’idée, en effet, selon laquelle il serait possible de déconstruire l’emprise étouffante que l’Économie et la Technique modernes exercent sur notre vie quotidienne, sans procéder en parallèle à une décontamination systématique de nos imaginaires individuels, me paraît, à la lumière de décennies d’aventures politiques dont l’échec était programmé, définitivement naïve et utopique […]. On le voit, il s’agissait moins, dans cet essai, d›exposer la philosophie politique de George Orwell dans sa vérité historique, que d’en mettre à l’épreuve les catégories fondamentales pour essayer de penser, aussi précisément que possible, le cours présent des choses et ce vers quoi il nous emporte. Tel est, je crois, l’usage le plus fidèle des leçons d’un éducateur. »

