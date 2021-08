Référence bibliographique : S. Lesiewicz, H. Védrine (dir.), Éloge du parergon. L'art décortatif du livre fin-de-siècle, Otrante, 2021. EAN13 : 9791097279165.

Sophie Lesiewicz, Hélène Védrine (dir.)

Éloge du parergon. L'art décortatif du livre fin-de-siècle

Fresnaie-Fayel: Otrante

EAN: 9791097279165 - 272 p. - 30€

Entre 1890 et l’exposition des Arts décoratifs de 1925, le livre illustré fin-de-siècle prépare les révolutions esthétiques des avant-gardes, et opère une transition vers le livre d’artiste et le texte visuel.

Une telle évolution n’a pu se faire qu’en revendiquant le caractère essentiellement décoratif de l’illustration, étudiée ici sous l’égide du parergon.

Désignant les ornements extérieurs encadrant une œuvre d’art, cette notion invite à percevoir les éléments décoratifs du livre comme une recherche de la ligne purement expressive du dessin et de la typographie, et comme le fondement de nouvelles conceptions du livre, de la page, du texte, de la lettre et de l’image.

Ce volume collectif, doté d’un riche cahier iconographique, retrace cette mutation, analysant l’influence des presses privées et de grandes figures d’éditeurs-décorateurs mais aussi des revues artistiques et littéraires, en France, Belgique, Grande-Bretagne, Espagne, Italie, Allemagne, Tchécoslovaquie, Russie. Il complète les travaux d'une journée d'études organisée en 2019 par Sorbonne Université et la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet.

Contributions de Florence Alibert, Giuliana Altea, Clément Dessy, François Fièvre, Clémence Gaboriau, Marie-Anne Jagodzinski, Jana Kantoříková, Marine Le Bail, Sophie Lesiewicz, Serge Linarès, Olga Medvedkova, Évanghelia Stead, Rivka Susini, Nicole Tamburini, Élisée Trenc et Hélène Védrine.