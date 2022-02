Honoré de Balzac, Ursule Mirouët (Edition de Maurice Allem)

Présentation :

Balzac met en scène le personnage d'Ursule Mirouët, prise dans la tourmente des intérêts personnels et de l'avidité suscitée par l'héritage du docteur Minoret dont elle est la pupille. La dynamique du roman est que l'amour triomphe finalement de la tyrannie de l'argent grâce aux forces spirituelles, qui s'expriment à travers les rêves et les phénomènes surnaturels nourris par le magnétisme auquel Balzac portait à l'époque le plus grand intérêt.

