Histoire de la description de la parole: de l’introspection à l’instrumentation

Christelle Dodane, Claudia Schweitzer (dir.)

ISBN: 9782745355959

406 p.

55 €

Honoré Champion

PRÉSENTATION

Ce livre retrace les changements qui se sont opérés dans la description de la parole du XVIe jusqu’au début du XXe siècle en rassemblant des travaux de spécialistes de différentes époques historiques et spécialités. Ce croisement interdisciplinaire permet de montrer et d’expliquer de manière fine le passage progressif d’une méthode introspective à une méthode de type expérimentale. Grâce aux différentes spécialités des auteur(e)s, il est possible d’aborder une variété de méthodes et d’approches d’étude de la langue parlée.

Cet ouvrage convie ainsi le lecteur à découvrir en leur compagnie l’évolution de la pensée et de la description de la parole qui en découle, tout en s’inscrivant dans les courants esthétiques et culturels de chaque époque.

Christelle Dodane est Maître de Conférences à l’Université Montpellier 3 depuis 2006. Elle est docteure en sciences du langage, spécialité phonétique. Ses recherches portent sur l’oralité, l’histoire de la description de la parole depuis le XIXe siècle et l’acquisition du langage par les enfants.

Claudia Schweitzer est docteure en sciences du langage (Paris 3) et en musicologie (Oldenburg, Allemagne). Ses travaux portent sur l’histoire de la description de la parole, les particularités des différents styles de musique baroque et l’histoire socio-culturelle des musiciens des XVIIe et XVIIIe siècles.

Table des matières