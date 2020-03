Hippolyte Taine,

Essais de critique et d'histoire,

Édition critique sous la direction de Paolo Tortonese,

avec la collaboration de Maxime Perret et Nathalie Richard,

et le concours d'une équipe de chercheurs.

Classiques Garnier, collection "Bibliothèque du XIXe siècle", 2020.

EAN13 : 97824060911899782406091219.

Deux volumes pour un total de 1711 pages

Parution le 11 mars 2020.

Stendhal et Balzac, Dickens et Thackeray, Racine, La Rochefoucauld et Saint-Simon, mais également Guizot et Michelet, Xénophon et Marc-Aurèle : les grands romanciers, les historiens, les philosophes, les Anciens aussi bien que les Modernes sont les protagonistes des Essais de Taine. Personnages portraiturés, théories élucidés, œuvres commentées et comparées, toutes mises dans la perspective d’un savant du xixe siècle aux prises avec la société postrévolutionnaire : c’est ce qu’on trouvera dans ces pages, pour la première fois recueillies dans une édition critique et complète. Aux antipodes de l’image habituelle du doctrinaire positiviste, le lecteur découvrira un critique lucide, un esprit ouvert et souple, un grand intellectuel moderne.