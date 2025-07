Jérôme Duval-Hamel, Art faber et littérature

Désormais regroupées sous l’étendard de l’Art faber, les oeuvres ayant pour thèmes le travail, l’entreprise et plus généralement les mondes économiques sont présentes dans toutes les disciplines artistiques. Les lettres, notamment, en offrent depuis toujours de nombreuses et belles pages.

Les mondes agricoles ou de la pêche, comme ceux de l’industrie et des services, deviennent sujets de narration, nourrissant une littérature qui influencera en retour les mondes d’Homo faber, contribuant à les façonner.

Ce sont ces deux versants que ce bref spicilège invite à découvrir.

Des oeuvres célèbres, d’autres moins connues, voire oubliées, issues des scènes francophone, anglophone et germanophone, jalonnent cette promenade en Art faber.



… Charles Dickens, Elizabeth Gaskell, Victor Hugo, Jules Verne, Gerhart Hauptmann, Honoré de Balzac, George Sand, Thomas Mann, Elfriede Jelinek, Émile Zola, Upton Sinclair, George Orwell, Louis-Ferdinand Céline, John Dos Passos, Jack London, John Steinbeck, Bertolt Brecht, John Le Carré, Michel Vinaver, Don DeLillo, Beatrix Potter, Theodore Dreiser, Heinrich Böll, Michel Houellebecq, Maylis de Kerangal, Annie Ernaux…

—



Ce livre s'inscrit dans la collection Actes Sud / Art faber, portée par le Lab. Arts, Economies & Droit de l'université Paris Panthéon Assas.



Pour de plus amples informations : www.artfaber.org.