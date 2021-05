Hervé Lacombe (dir.)

Histoire de l’opéra français, t. 1 : du Roi Soleil à la Révolution

Fayard, collection "Musique", 2021

EAN13 : 9782213709901 — 1272 pages, 250 illustrations

Les débuts de l’opéra en France, de sa fondation par Louis XIV à ses développements jusqu’à la Révolution. De la tragédie lyrique, genre spectaculaire qui s’impose au monde musical, à l’apparition de nouveaux genres : l’opéra-comique, qui se développera au XIXe siècle.

Menée par Hervé Lacombe, une équipe pluridisciplinaire passe en revue tous les aspects de l’opéra français à ses débuts, et montre comment se constitue une véritable culture lyrique.

Sollicitant les yeux, les oreilles et les émotions, manipulant les idées comme les imaginaires, l’opéra reflète et concentre son époque. Il est tout autant un phénomène culturel d’une ampleur considérable qu’un objet artistique protéiforme, le résultat d’une industrie que le fruit d’une esthétique. Dans l’histoire de ce genre totalisant, le répertoire français occupe une place à part, fortement déterminée par son lien avec l’État, depuis son institutionnalisation par Louis XIV, qui consacra la tragédie en musique, jusqu’à l’inauguration en 1989 de l’Opéra Bastille, voulu par François Mitterrand, à l’occasion des festivités du bicentenaire de la Révolution. Né au XVIIe siècle, tout à la fois en s’inspirant et en se démarquant de l’opéra italien, l’opéra français s’inscrit dans un contexte social et artistique spécifique, dont la culture de la danse est l’une des données fondamentales. La période qui s’ouvre avec le Roi-Soleil trouve son terme dans l’écroulement de l’Ancien Régime durant la Révolution. Entre-temps, le genre a infiltré toute la vie musicale, a proliféré jusque dans les colonies. Il s’est ramifié sous diverses formes, dont l’opéra-comique est l’une des plus originales. Derrière quelques noms restés célèbres, comme Lully et Rameau, Grétry et Gluck, c’est une multitude d’auteurs qu’il nous faut redécouvrir. Ce continent lyrique restait à explorer dans la diversité de ses aspects. Une histoire s’imposait donc pour en faire le récit et en décrire les mécanismes, pour en reconstituer les valeurs et les tendances, pour suivre ses acteurs et découvrir ses productions.

Entreprise sans précédent par ses dimensions et par sa conception, cette Histoire de l’opéra français en trois volumes réunit une équipe internationale de près de deux cents auteurs – musicologues, littéraires et philosophes, historiens et spécialistes du théâtre, de la danse et des arts. Elle est placée sous la direction d’Hervé Lacombe, professeur de musicologie à l’université Rennes 2.