Correspondance (1948-1975)

Henri Bosco-Marc et Denise Blancpain

Ed. Alain Tassel

Presses de l'Université d'Artois, 2021

EAN13 : 9782848324944

290 pages

16 euros

Président de l'Alliance française pendant plusieurs décennies,l'écrivain Marc Blancpain contribua beaucoup au rayonnement de la langue française dans le monde. C'est à ce titre qu'il rencontra le romancier Henri Bosco avec qui il entretint une amitié solide et fructueuse. Cette correspondance inédite, qui met en lumière les valeurs partagées par ces deux écrivains, nous fait découvrir les talents épistolaires d'Henri Bosco.Ces lettres, qualifiées de "prestigieux feux d'artifice" ou de "petits bouts de braise expirant sous la cendre", dévoilent un réel talent dans l'usage ludique du langage. Elles révèlent également l'aptitude de Bosco à surmonter les difficultés du quotidien par le recours à une veine facétieuse, comme son goût pour la satire ou pour l'autodérision.C'est un portrait de l'écrivain qui se dessine au fil des lettres : une prédilection pour les pays pétris de culture comme la Grèce ou l'Italie, une constance dans l'amitié alliée à un sens aigu de l'hospitalité, un jugement exigeant et équilibré sur les romans publiés par son ami,un regard lucide et critique sur les conduites de ses contemporains. Tantôt facétieuses,tantôt satiriques, tantôt émouvantes, ces lettres procurent de réels bonheurs de lecture.