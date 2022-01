Hélisenne de Crenne

Le Songe de madame Hélisenne

édition de J.-P. Beaulieu et Diane Desrosiers-Bonin

Paris, Classiques Garnier, coll. Textes de la Renaissance, 2022

Le Songe de madame Hélisenne est peu connu et peu étudié. La figure d'Hélisenne, tout à la fois auteure, narratrice et personnage, impose un discours sur la femme, et par la femme, en mettant au premier plan des préoccupations que la narration assume de façon conséquente et systématique. La présente édition critique rend disponible pour la première fois cette œuvre dans l'édition princeps parue chez Denis Janot en 1540.

