Harun Farocki : une hantologie du cinéma

Thomas Voltzenlogel

UGA Éditions, 2021

*

ISBN : 978-2-37747-244-4

Pages : 249

Prix : 25 €

*

Résumé :

Harun Farocki (1944-2014), a été un cinéaste et un critique prolifique, réalisant près d’une centaine de films pour le cinéma, la télévision ou sous forme d’installation dans les espaces d’exposition et les musées. Résolument ancré dans le champ de la théorie et de la pratique marxiste des images, le cinéaste allemand a déployé dans ses travaux une pensée singulière du cinéma. Ce livre parcourt un grand nombre de ses films et tente de dégager de la trajectoire de leur auteur, la spécificité de ses dispositifs cinématographiques dans ce qui est aujourd’hui la première monographie qui lui est consacrée. Les analyses de films ou de séquences dans ce livre ont pour tâche de faire advenir une pensée hantologique des images qui les interrogent — sur les traces de Derrida — à l’aune des spectres qui les hantent, mais qui nous hantent aussi en tant que spectateurs. La question n’est plus de savoir comment lire les images, mais comment vivre avec elles.

*

TABLE DES MATIERES

Remerciement

Discours pour la méthode

Retenir l’œil sans le captiver et libérer les pensées

Regarde ça : ça regarde. Une hantologie critique et matérialiste.

Généalogie des méthodes

Inscrire la guerre dans un corps

Conjurer les images

Se ressouvenir

Détisser, désautomatiser : ce n’est qu’un début

Filmographie

Bibliographie

*

Cet ouvrage dispose d’une page dédiée sur le site de l'éditeur...