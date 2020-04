Faire/écrire l'événement. Littérature, histoire, fiction XIXe-XXIe siècles

Héba Machhour et Corinne Saminadayar-Perrin (dir.)

*

L'Harmattan, coll. "Colloques et rencontres", 2020.

348 p.

37 €

ISBN : 978-2-343-19021-1

*

Depuis le tournant du siècle, l'événement a réintégré la boîte à outils conceptuelle de l'historiographie. Les historiens sont sensibles au travail de et sur l'événement dans la durée ainsi qu'aux histoires alternatives et aux démarches contrefactuelles. Les logiques du récit, les impératifs de la mise en intrigue, des paradigmes fictionnels jouent un rôle essentiel dans la fabrique de l'événement : ils engagent des enjeux décisifs du point de vue idéologique, politique et esthétique. L'histoire et la littérature pensent l'événement dans le geste même de sa construction, interrogeant les fausses évidences qu'induisent nos pratiques et nos modèles dominants.

Héba Machhour est professeure émérite au département de langue et de littérature françaises à la faculté des Lettres de l'université du Caire.



Corinne Saminadayar-Perrin est professeure de littérature française à l'université Paul-Valéry Montpellier 3.



Liste des contributeurs : Hoda Abaza, Emna Belhaj, Marie-Astrid Charlier, Claire Ducournau, Naglaa Farghali, May Farouk, Violaine François, Jacqueline Jondot, Céline Léger, Amani Mostafa, Marina Ortrud M. Hertrampf, Éric Villagordo, Ebtehal Younes, Heidi Zaki.