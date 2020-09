Henri Hubert, Marcel Mauss

Essai sur la nature et la fonction du sacrifice

Mimèsis éd.

Date de parution 16/06/2020

EAN : 9788869762215 — 118 p.

Pourquoi, partout et de tout temps, les hommes ont-ils voulu offrir des sacrifices à leurs dieux ? Pour leur plaire et s´attirer leurs faveurs ? Pour les remercier sans rien demander en échange ? Qu´est-ce qui se cache derrière ce rite ? Hubert et Mauss, éminents spécialistes des religions, pensent que si le sacrifice est "l´instrument privilégié de communication entre l´homme et les forces supérieures" , comprendre son langage signifie cueillir l´essence de la religiosité primitive.

