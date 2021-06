Hans Christian Andersen

Contes [Prépas scientifiques 2022]

Édition : Florence Fix

Traduction (Danois) : P. G. La Chesnais

GF Flammarion, 2021

EAN : 9782080247445

464 pages

4,90 EUR

« De tout ce que j’ai écrit, les contes sont incontestablement ce qu’on apprécie le plus au Danemark », note Andersen en 1846. À sa mort, près de trente ans plus tard, ce n’est pas seulement dans son pays d’origine, mais bien dans le monde entier qu’il connaît la gloire. Jusqu’à nos jours, le succès de ses Contes racontés aux enfants ne s’est jamais démenti, preuve de leur dimension intemporelle.

Puisant dans le folklore nordique autant que dans le spectacle de la modernité, le conteur réussit le pari de réenchanter le quotidien sans rien omettre de la violence du réel. Qu’ils soient sapin ou bonhomme de neige, soldat de plomb ou rossignol, princesse ou miséreuse, ses héros nous invitent à redécouvrir les pouvoirs de la fiction, en troquant notre regard d’adulte pour des yeux d’enfant.



Dossier

1. Raconter aux enfants

2. Histoires populaires : les enfants, les grands-mères et la nature

3. Morales du conte.

