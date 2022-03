Du 14 juillet 1789 jusqu’à la chute de Robespierre, la France a vécu au rythme des journées qui ont scandé l’histoire de la Révolution. Mais derrière ces dates, que se passait-il concrètement sur le terrain ? Qui étaient les acteurs de ce drame sans cesse recommencé ? En somme, est-on révolutionnaire, ou bien le devient-on, et comment ? Et quand une fois on s’est inscrit dans cette dynamique de l’insurrection, est-il si facile d’en sortir ? Dans le détail, au plus près des événements, s’appuyant sur les témoignages des contemporains et s’arrêtant aux personnalités les plus obscures, Haim Burstin s’attache à comprendre ce qui relève, dans le mouvement révolutionnaire, de l’entraînement, de la théâtralisation, de l’amour de soi-même, voire de la passion politique… Mais cette approche permet aussi un nouvel éclairage sur certains des grands enjeux historiographiques liés à la Révolution française.

Haim Burstin signe une préface inédite pour la deuxième édition de cet ouvrage, devenu une référence incontournable dans l’étude des périodes de crises historiques.