La tour

Hélène Bessette

Postface de Nathalie Quintane

Le Nouvel Attila éd., Label Othello, 2021

EAN: 791095244332 — 196 p.

Une jeune mariée, Louise, décroche le gros lot à un jeu radiophonique. Transformée, radieuse, elle se prépare avec son époux Marcel à une vie de plénitude matérielle. Sa fortune rachètera-telle tant d'années de "mort lente" et "déguisée" ? Ou ce surcroît d'existence précipitera-t-il la dissolution du couple et de leurs amis ? Louise et Marcel traversent les boulevards et la nuit parisienne en faisant étalage de leurs désirs.

Appartement mobilier coiffure chirurgie voyage enfant peut-être... rien n'échappe à leur envie ni à leur ambition. La Tour tend à la société de consommation le miroir du bonheur en toc, de la publicité effrénée, des objets standardisés, de la fortune coupée de la vie intérieure.

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Hélène Bessette, la conversation de la vie", par Yaël Pachet (en ligne le 15 juillet 2021)

La tour, le cinquième roman d’Hélène Bessette (1918-2000), publié initialement en 1959 chez Gallimard, puis repris par les éditions Léo Scheer en 2010 (épuisé), reparaît avec une postface de Nathalie Quintane. La collection « Othello » des éditions Le Nouvel Attila accueillera aussi la somme des interventions qui lui ont été consacrées lors du colloque de Cerisy de 2018 (Hélène Bessette, l’attentat poétique) et, à terme, l’œuvre intégrale d’Hélène Bessette, la plus célèbre des écrivains oubliés.