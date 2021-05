Karl Marx

Hannah Arendt

Francoise Bouillot (Traducteur)

Petite Bibliothèque Rivage, 2021

EAN: 9782228927390 — Parution: février 2021 — 112 p.

Marx par Arendt : un petit livre crucial à l'heure des grandes inégalités, de la menace d'une précarité généralisée, et de la radicalisation des mouvements anticapitalistes. Sur la fin de sa vie, Arendt projetait un essai sur l'auteur du Capital ; elle n'eut pas le temps de le mener à bien ; ce texte, longtemps inédit, devait en constituer le coeur et faire le lien entre ses deux essais majeurs : Les origines du totalitarisme et Condition de l'homme moderne.

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage :

"Arendt : faiblesses d’une critique de la modernité", par Olivier Fressard (en ligne le 6 mai 2021)

Dans ce texte sur Marx, l’auteure affûte les catégories générales d’une pensée politique antimoderne qui repose sur l’idéalisation de l’expérience politique des anciens Grecs.