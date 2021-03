Salammbô

Gustave Flaubert

Nouvelle édition de Gisèle Séginger

ISBN : 9782080205292

608 pages

8,00€

GF

PRÉSENTATION

Après la première guerre punique, Carthage est ruinée et ne peut plus payer ses mercenaires, qui décident de se révolter. Au milieu des désordres et des massacres, Mathô, le chef des rebelles, s’éprend de Salammbô, la fille du suffète Hamilcar…

Projet à la fois novateur et scandaleux, Salammbô mêle mysticisme et érotisme dans une épopée grandiose. Grâce à une érudition syncrétique, Flaubert réinvente d’une main de maître une civilisation, imagine une vie politique et religieuse, et fait surgir le mirage d’une cité disparue. Entre romantisme et symbolisme, l’Orient barbare et rutilant de ce roman fascinera des générations de lecteurs.

Dossier :

1. La genèse d’un vieux projet

2. Fiction et histoire

3. Le roman des religions

4. La seconde vie de Salammbô

5. Documents

Le chapitre explicatif de Salammbô.